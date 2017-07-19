Nuveen: realizzate acquisizioni in Italia per sviluppare energia pulita

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 dic - - Nuveen, uno dei principali asset manager al mondo con 1400 miliardi di dollari in gestione, ha concluso una serie di acquisizioni significative in Italia in una fase particolarmente importante per la sua strategia sull'energia pulita.

L'obiettivo e' sviluppare 3 GW di energia rinnovabile in Europa meridionale attraverso la controllata Verdian, societa' di produzione di energia elettrica. Francesco Cacciabue, global head of clean energy investment di Nuveen Infrastructure, ha dichiarato: 'siamo molto soddisfatti dei progressi compiuti quest'anno grazie alla nostra strategia per l'energia pulita. Ci sono state una serie di operazioni storiche in Italia che riflettono sia lo slancio che sta ricevendo la nostra tesi di investimento, sia il nostro continuo impegno a promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili in tutta l'Europa meridionale'.

Nel dettaglio Nuveen ha acquisito un portafoglio eolico onshore con una capacita' totale fino a 493,2 MW e sistemi di stoccaggio integrati per un totale di 144 MW sviluppati dal gruppo Hope, uno dei principali sviluppatori italiani di energia rinnovabile. Il portafoglio comprende sei progetti situati in Italia nelle regioni di Lazio, Puglia e Toscana.

Nuveen ha acquisito tre impianti di stoccaggio a batteria con una capacita' complessiva di 280 MW.

