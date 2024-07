Sostenibilita': come cambia lo sviluppo dei settori economici di punta

In un'inchiesta del Sole 24 Ore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 lug - Al via domani la prima puntata dell'inchiesta estiva del Sole 24 Ore dedicata allo sviluppo sostenibile: una serie di approfondimenti su come i settori di punta del Paese (manifattura, moda, finanza e automotive tra questi) stanno affrontando la transizione energetica.

Nella prima puntata, focus su come la green economy sia diventata un mercato in sviluppo per i professionisti. La domanda di consulenza da parte delle aziende sui report di sostenibilita' e sul rispetto dei parametri Esg europei gia' supera l'offerta di specialisti. Le nuove figure chiave saranno il revisore di sostenibilita' e l'esperto di gestione del rischio ambientale. In edilizia il certificatore energetico evolve e diventa esperto dell'intero ciclo di vita dell'immobile.

Red

