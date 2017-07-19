Bcc: Di Palma (San Marzano), crescita cruciale per difendere modello di business

Ruolo del gruppo Ccb? 'Ci aspettiamo maggiori investimenti' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - Il modello del credito cooperativo oggi non e' piu' sostenibile con una banca mono sportello o con un presidio minimo sul territorio, come era fino a vent'anni fa. Ne e' convinto Emanuele Di Palma, presidente di Bcc San Marzano, realta' pugliese aderente al gruppo Cassa Centrale Banca, che oggi riunisce l'assemblea e avvia le celebrazioni per i settant'anni dell'istituto, attivo nelle province di Taranto, Lecce e Brindisi.

"Il minimo vitale a mio avviso sono 13-15 sportelli, con 120 addetti, date le attuali dimensioni di mercato per poter offrire ai clienti un servizio sartoriale ma allo stesso tempo professionale" osserva Di Palma in un colloquio con Radiocor. "Ci sono competenze indispensabili che una banca di territorio deve avere" e i costi connessi hanno bisogno di economia di scala. Il gruppo Cassa Centrale Banca fu il primo a nascere a seguito della riforma del credito cooperativo, il primo gennaio 2019, e dopo sette anni di attivita' un primo bilancio ha sicuramente luci ma anche qualche ombra: dalle oltre 110 Bcc che lo componevano inizialmente oggi si e' scesi a 65 Bcc, molte di taglia media, in particolare nelle province del Nord Est. "Servivano volumi piu' importanti" osserva Di Palma che per un triennio e' stato membro del cda della capogruppo trentina e ha seguito da vicino le dinamiche del processo aggregativo interno, soprattutto in Trentino. Un percorso aggregativo simile lo ha registrato anche l'altro gruppo cooperativo, Iccrea.

La nascita del gruppo Ccb, commenta Di Palma, "ci ha dato la possibilita' di offrire all clientela servizi innovativi e di prima fascia che altrimenti sarebbe stato difficile dare".

Dal gruppo che ha le radici a Trento, pero', una Bcc del Mezzogiorno si attende di piu': "un maggiore contributo per prodotti e servizi che un grande gruppo deve sicuramente fornire: ci auguriamo maggiori investimenti".

Ggz

(RADIOCOR) 17-05-26 12:32:00 (0257) 5 NNNN