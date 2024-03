Selecting Italy: Vattani, con Giappone abbiamo una partnership strategica

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 mar - 'Il Giappone e' diventato per noi una partnership strategica nel campo dell'alta tecnologia, scienza della vita, aerospazio, cose che racconteremo a Osaka 2025. In Italia abbiamo piu' di 400 aziende giapponesi che generano un valore di 23 miliardi. Una presenza importante, ma si puo' fare molto di piu'. Gli investimenti giapponesi sono investimenti sani e non predatori, proteggono le caratteristiche della nostra impresa'. Cosi' l'ambasciatore Mario Vattani, Commissario Generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka nel corso della presentazione a Roma dell'evento nazionale 'Selecting Italy - Attrazione investimenti esteri e catene regionali del valore', organizzato a Trieste, dall'8 al 9 aprile. 'Abbiamo un bellissimo padiglione progettato dall'architetto Mario Cucinella per Osaka 2025, sostenibile e di legno - ha aggiunto Vattani - E' il progetto piu' adatto a diventare uno strumento, e' modulare e si applica al saper fare italiano che noi vogliamo declinare anche attraverso le peculiarita' delle Regioni. Il padiglione e' caratterizzabile dall'esterno a seconda del territorio che rappresentera''.

