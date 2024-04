Amianto: 60mila decessi in Italia negli ultimi 10 anni, circa 2mila nel 2023 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 apr - Nella classifica delle regioni piu' colpite al primo posto c'e' la Lombardia con circa 500 mesoteliomi nel 2023 e circa 470 decessi, e piu' di 1000 diagnosi di tumore del polmone asbesto correlato, con circa 880 decessi. Questo impatto e' legato al fatto che e' la regione piu' industrializzata, con piu' massiccio uso di amianto fino alla messa al bando della L. 257/92. Di contro e' anche la regione piu' dotata sotto il profilo delle discariche, e quindi della bonifica. Infatti, solo nel corso del 2022 e 2023 ha fatto registrare la media del 33,2% dell'intero amianto smaltito a livello nazionale.

Il piano amianto in vigore fino al 2027, ipotizza la rimozione di 1,18 milioni di m3 di cemento amianto. 'In questo giorno, in cui si ricordano le vittime dell'amianto rivolgiamo un appello al Premier Meloni perche' torni nell'agenda di Governo. Ricordiamo che soltanto la bonifica e messa in sicurezza puo' evitare le esposizioni ad amianto e quindi le future diagnosi di malattie asbesto correlate che purtroppo, in piu' del 90% dei casi si tramutano in una sentenza di morte" ha dichiarato Ezio Bonanni, Presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto.

