Sanita': Cartabellotta (Gimbe), mancano all'appello 3.100 medici di famiglia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 7 mar - 'Occorre al piu' presto una strategia multifattoriale - prosegue Cartabellotta -: adeguata programmazione del fabbisogno, tempestiva pubblicazione da parte delle Regioni dei bandi per le borse di studio, adozione di modelli organizzativi che promuovano il lavoro in team, effettiva realizzazione della riforma dell'assistenza territoriale prevista dal Pnrr tra case di comunita', ospedali di comunita', assistenza domiciliare e telemedicina, accordi sindacali in linea con il ricambio generazionale e la distribuzione capillare dei Mmg.

Altrimenti la 'desertificazione lascera' scoperte milioni di persone, aggravando i problemi per l'organizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale e soprattutto per la salute delle persone, in particolare anziani e fragili'. In particolare secondo l'analisi della Fondazione Gimbe nel 2026 saranno tutte le Regioni del Sud (tranne il Molise) a scontare la maggiore riduzione di Mmg: Campania (-384), Puglia (-175), Sicilia (-155), Calabria (-135), Abruzzo (-47), Basilicata (-35), Sardegna (-9) oltre a Lazio (-231), Liguria (-36) e Friuli Venezia Giulia (-22).

Bag

(RADIOCOR) 07-03-24 10:05:18 (0246)SAN 5 NNNN