Poste Stretto: Mit, obiettivo conformarsi con efficienza a Corte dei Conti
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 gen - Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una nota si dice esprime sorpresa per i "commenti perentori dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti su una ipotesi del provvedimento normativo relativo al ponte sullo Stretto di Messina che non avra' alcun intento di limitare le competenze e il ruolo della Corte dei conti ma, al contrario, avra' l'obiettivo di conformarsi ai rilievi della Corte dei conti rilasciati sulla Delibera Cipess e sul III Atto aggiuntivo alla convenzione". Nella nota il Mit ribadisce l'obiettivo di "voler ottenere una registrazione piena per entrambi i suddetti atti che saranno aggiornati e trasmessi per il previsto esame di legittimita', insieme alla documentazione prevista dal Decreto legge 35/2023". Il dicastero ribadisce, infine, che il "Commissario previsto dal provvedimento normativo opererebbe, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con la finalita' di promuovere una maggiore efficienza della procedura approvativa in considerazione della complessa normativa speciale in vigore".
com-cel.
(RADIOCOR) 26-01-26 20:00:16 (0624)PA,INF 5 NNNN
