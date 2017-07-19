Piemonte: 4,7 mln per bonifiche e messa in sicurezza in provincia di Torino -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 feb - 'Si tratta di un passo fondamentale verso la tutela e la riqualificazione del territorio', ha dichiarato l'assessore Marnati. 'Stiamo sbloccando e regolando risorse complessive per 4,7 milioni di euro', che consentono di portare a conclusione le bonifiche e di intervenire anche sul sito ex Lerifond a Givoletto.

Secondo l'assessore, l'operazione 'restituisce salute e sicurezza ai cittadini' e dimostra l'efficacia della collaborazione istituzionale nel risolvere criticita' ambientali 'ereditate dal passato'.

Gli interventi di messa in sicurezza e bonifica a Rivalta di Torino e a Cirie' - secondo una nota regionale - risultano conclusi dallo scorso 10 dicembre, da un aggiornamento richiesto dal Ministero dell Ambiente. Per Rivalta il costo complessivo e' stato di circa 2 milioni di euro, di cui 159mila finanziati direttamente dal Comune.

