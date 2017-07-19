Pa: ok Camera a Ddl sviluppo carriera dirigenziale e performance, passa a Senato -2

Relazione annuale dirigenziale su idoneita' funzione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 gen - Il disegno di legge introduce, tra l'altro, la relazione annuale dirigenziale con la quale indicare il personale ritenuto idoneo ad assumere funzioni di dirigente.

Viene, tra l'altro, modificato l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, ripartendo i posti per il 50% tramite corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione, 20% tramite corso Ripam o amministrazioni singole e 30% attraverso lo sviluppo di carriera interna per il personale non dirigenziale con esperienza comprovata. Le procedure prevedono due fasi: selezione sui titoli e prove scritte e orali, seguite da un incarico temporaneo di almeno 4 anni valutato su performance individuale e organizzativa.

Per l'accesso alla qualifica di dirigente alla prima fascia vengono introdotti, per il 50% dei posti disponibili, la possibilita' di accesso dei dirigenti di seconda fascia dopo almeno 5 anni di servizio nel ruolo dirigenziale.

L'inserimento nei ruoli della dirigenza di prima fascia consegue, inoltre, a una procedura selettiva e comparativa, ma senza svolgimento di prova scritta e orale, e dell'osservazione e valutazione di un incarico dirigenziale generale conferito temporaneamente.

Per gli incarichi temporanei la selezione e' affidata, dispone il Ddl, a "una commissione indipendente composta da sette componenti, di cui quattro dirigenti di livello generale appartenenti ai ruoli o in servizio presso l'amministrazione che ha indetto la procedura o personale di livello dirigenziale in servizio presso la stessa amministrazione, anche se appartenente a ruoli o carriere pubblicistiche diverse, o, in mancanza, di altra amministrazione, e due professionisti qualificati nella valutazione e selezione del personale, provenienti da un'amministrazione diversa da quella procedente o dal settore privato".

