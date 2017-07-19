Lavoro: logistica settore chiave, previste 180mila assunzioni tra set-nov (studio)

Realizzato da iziwatch (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ott - La logistica si conferma come uno dei settori chiave per il mercato del lavoro italiano. Secondo i dati Unioncamere tra settembre e novembre sono previste 179.940 nuove assunzioni nel comparto, circa il 12% delle 568.550 entrate totali previste a livello nazionale. E per quanto riguarda il lavoro temporaneo la logistica resta il secondo settore per ricorso, con il 15% delle richieste totali. Lombardia e Milano in particolare spiccano per numero di richieste. E' quanto emerge dal secondo appuntamento di iziwatch dedicato alla logistica, l'osservatorio sul lavoro temporaneo realizzato da iziwork - agenzia digitale che sta trasformando il panorama del lavoro somministrato grazie all'uso di tecnologia avanzata e intelligenza artificiale. La ricerca si basa su oltre 6.000 persone che hanno trovato impiego nel settore tramite iziwork dal 2021, anno di arrivo della scale-up in Italia, fino ad oggi.

Com-Pan

(RADIOCOR) 04-10-25 13:05:41 (0300) 5 NNNN