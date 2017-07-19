Confindustria: via libera a riforma statuto, vicepresidenti da 10 a 16 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mag - Anche il Consiglio Generale e' stato parzialmente riassettato e ampliato: e' riconosciuta la partecipazione con diritto di voto a tutti i presidenti delle Confindustrie regionali, delle associazioni territoriali con perimetro regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Nella logica di salvaguardare gli equilibri pregressi e consolidati, viene attribuito un seggio ulteriore alle Confindustrie regionali piu' consistenti ed e' incrementato da 100 a 120 il numero massimo di rappresentanti espressi dagli associati effettivi del sistema. Nel pacchetto di interventi e' previsto anche il rafforzamento della vision e della mission di Confindustria, la razionalizzazione della disciplina relativa ai requisiti per l'accesso alle cariche nazionali, il potenziamento della tutela del marchio Confindustria e il consolidamento del principio di giurisdizione esclusiva degli organi di controllo confederali sulle controversie interne al sistema.

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(RADIOCOR) 21-05-26 18:14:12 (0763) 5 NNNN