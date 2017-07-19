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            Agricoltura: Lollobrigida, importante che Ue sostenga di piu' imprese

            (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Brescia, 21 mag - 'E' importante che l'Europa riscopra la necessita' di essere piu' forte, piu' in grado di sostenere le proprie imprese, riuscendo a garantirle con un progetto strategico che la rimetta al centro dell'interesse mondiale e in questo senso possa far tornare la capacita' dell'Europa di influire sulle grandi scelte del pianeta, cosa che ha dimostrato evidentemente di non poter fare'. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Sovranita' alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine dell'evento di Coldiretti Brescia 'Coldiretti La forza amica del Paese'. 'Da dove ripartire? Dai nostri imprenditori, dai nostri produttori, mettendoli in condizione di dare il massimo, riuscendo a garantire ricchezza e lavoro' ha aggiunto. 'Sostanzialmente l'Europa deve tornare a rappresentare quello che era, nel 1957, la volonta' dei padri costituenti dell'Europa stessa, che avevano garantito ai popoli prosperita' e pace. E nei trattati di Roma l'agricoltura emergeva come un fattore di garanzia della sicurezza alimentare e della garanzia di tutela dell'ambiente con gli agricoltori come primi custodi del territorio'.

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            (RADIOCOR) 21-05-26 18:07:37 (0757) 5 NNNN

              


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