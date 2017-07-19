Confindustria: via libera a riforma statuto, vicepresidenti da 10 a 16

Ok all'unanimita'. Piu' efficiente il percorso elettivo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mag - L'assemblea privata dei Delegati di Confindustria ha approvato all'unanimita' la riforma dello Statuto, introducendo novita' significative in materia di governance, composizione della squadra di presidenza e procedura di rinnovo del presidente, rimodellata per assicurare maggiore efficacia, trasparenza e chiarezza in tutti i passaggi organizzativi. La revisione, come si legge in una nota, nasce da un'esigenza emersa nel corso delle consultazioni per il rinnovo della presidenza confederale del 2024 alla quale il presidente Orsini e la sua squadra hanno dato seguito costituendo la Commissione di Riforma. Tra i principali interventi c'e' l'ampliamento della squadra dei vice presidenti che passa dagli attuali 10 fino a un massimo di 16, con l'obiettivo di rafforzare la capacita' di rappresentanza, la responsabilita' sulle deleghe tematiche e la partecipazione all'interno della governance confederale.

Sono quindi stati nominati vice presidenti Leopoldo Destro per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo; Riccardo Di Stefano per Education e Open Innovation; Giorgio Marsiaj per Aerospazio; Aurelio Regina per Energia; Antonio Gozzi per l'Autonomia Strategica Europea, Piano Mattei e Politiche per la Competitivita' nei rapporti con le Istituzioni europee; Francesco Somma per la Cultura d'Impresa e la Certezza del Diritto. Sul rinnovo della presidenza, e' stata introdotta una finestra temporale di otto settimane per lo svolgimento dell'attivita' elettorale, durante la quale sara' possibile illustrare le linee programmatiche agli organi delle associazioni confederate e realizzare iniziative di comunicazione esterna.

Ars

(RADIOCOR) 21-05-26 18:13:30 (0761) 5 NNNN