Tesoro: il 26 maggio in asta BTp Short Term e BTp-i 5 e 20 anni per massimi 5mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mag - Nell'asta del prossimo 26 maggio il Tesoro offrira' BTp Short Term e BTp a 5 e 20 anni indicizzati all'inflazione dell'area euro per massimi 5 miliardi di euro. Nel dettaglio, si legge in una nota del ministero dell'Economia, sara' offerta la nona tranche del BTp Short Term scadenza 28/02/2028 per un importo compreso tra 2,25 e 2,5 miliardi di euro, la 15ma tranche del BTp-i a 5 anni scadenza 15/08/2031 per un importo compreso tra 1 e 1,5 miliardi e la seconda tranche del BTp-i a 20 anni scadenza 15/02/2046 per un ammontare tra 0,75 e 1 miliardo.

La data di regolamento delle emissioni cade sul prossimo 28 maggio.

Com-Cel

(RADIOCOR) 21-05-26 18:08:48 (0758) 5 NNNN