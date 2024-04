Lavoro: iziwork, 80 mln fatturato nel 2023 (+30%) e nel 2024 sette nuovi hub

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 apr - Iziwork, l'agenzia per il lavoro digitale con il reclutamento grazie alla tecnologia e all'intelligenza artificiale, cresce ancora e nel 2023 registra un fatturato di 80mln, +30% rispetto al 2022 (56mln) e +16/% rispetto al 2021. A spingere soprattutto i settori retail, con un boom del +155%, e logistica/trasporti (+59%). Bene anche il segmento dei servizi alle imprese, cresciuto del +18%. Tra le figure piu' ricercate: commessi, magazzinieri, camerieri, autisti. Nel 2023 e' stata anche lanciata la business unit Professionals, dedicata al recruiting di profili specializzati, che al debutto ha registrato 1mln di ricavi.

L'ambizione di iziwork e' chiudere il 2024 con un'ulteriore crescita del +30%, attraverso una serie di nuovi progetti: nei prossimi mesi verra' lanciata la business unit Winsearch, dedicata al reclutamento di professionisti di middle management, ed e' stato annunciato l'inserimento di oltre 60 professionisti nel team, che si aggiungeranno ai 130 attualmente in organico. In vista anche l'apertura di sette nuovi hub in Abruzzo, Basso Piemonte, due in Emilia-Romagna e due in Veneto.

