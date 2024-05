Sicilia: rischio incostituzionalita' per la norma anti-condono sulle coste -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 mag - Ora, ribaltando l'orientamento sempre tenuto in passato, il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia, dubita della legittimita' costituzionale di tale legge, nella parte in cui determina, retroattivamente, tale insanabilita' assoluta, ritenendo che la norma non sia, in realta', di interpretazione autentica ma sostanzialmente innovativa. In particolare, oltre al principio di irretroattivita' delle leggi, sarebbe violato il principio di ragionevolezza, di proporzionalita', di certezza dei rapporti giuridici; sarebbe irragionevolmente compresso il diritto di Proprieta'.

L'impatto rischia di essere enorme. Secondo le stime solo gli immobili realizzati tra il 1976 e l'entrata in vigore della legge del 1991 sarebbero almeno 30 mila e, con una diversa interpretazione della legge regionale del 1991, cesserebbero di far parte di quei 250 mila immobili abusivi e insanabili presenti in tutto il territorio siciliano.

