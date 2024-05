Sicilia: rischio incostituzionalita' per la norma anti-condono sulle coste

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 mag - E' a rischio incostituzionalita' la norma che tiene in scacco decine di migliaia di immobili abusivi sulle coste siciliane. Secondo il Consiglio di giustizia amministrativa (Cga, l'equivalente del Consiglio di Stato in regione) va valutata a fondo la legittimita' degli articoli della legge regionale che - per effetto di un'interpretazione - fanno arretrare di 15 anni (dal 1991 al 1976) il vincolo di inedificabilita' assoluta posto a salvaguardia del paesaggio costiero entro 150 metri dalla battigia. Per questo, come riportato sul quotidiano digitale 'Nt+ Enti locali & Edilizia' del 'Sole 24 ore', il Cga ha chiamato in causa la Corte Costituzionale, chiedendogli di dire una parola conclusiva su una questione dibattuta da anni nelle aule dei tribunali per effetto dei ricorsi presentati dai proprietari. La presa di posizione del Cga, dall'effetto potenzialmente dirompente, e' contenuta nella sentenza n. 364/2024, depositata il 14 maggio. In ballo c'e' la norma - finora sempre considerata di interpretazione autentica, e dunque retroattiva - della legge regionale n. 15 del 1991 che ha chiarito la portata del vincolo fissato dalla Lr n. 78 del 1976. Quella legge ha fissato, in Sicilia, un vincolo di inedificabilita' assoluta entro i 150 metri dalla battigia. 'Sicche' - si legge nella sentenza - per effetto della suddetta norma, diventano insanabili le case abusive costruite, in prossimita' della costa, a partire dal 31 dicembre 1976, anziche' a partire dall'entrata in vigore della l. r. n. 15 del 1991'.

