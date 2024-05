Appalti: Cresme, nel primo quadrimestre -33,2% per i bandi e -50,8% per i valori -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 mag - Tra gli enti appaltanti, le amministrazioni comunali si confermano al primo posto con 2.680 gare per 2,108 miliardi, ma con un dato in calo sia per i bandi (-34%) che per gli importi (-59,5%).

Solo le amministrazioni regionali chiudono il quadrimestre con gli indici entrambi in crescita: +9,2% per gli appalti (130) e +61,9% per i valori (708 milioni). Le Ferrovie hanno promosso 49 opere pubbliche (-10,9%) per 1,195 miliardi (+41,9%), l'Anas invece si ferma a 54 procedure (-32,5%) per 159 milioni (-92,8%). La classifica regionale vede la Lombardia, con 909 bandi (-27%) per 1,987 miliardi (-22,8%), precedere il Lazio con 374 avvisi (-27,9%) per 1,497 miliardi (-27,7%) e il Veneto con 538 avvisi (-23,8%) per 888 milioni (-7,3%). Ad aprile il bando piu' rilevante andato in gara porta la firma di Areacom Abruzzo che affida progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale per la messa in sicurezza sismica di 12 viadotti prioritari.

dell'autostrada A25 per 166,6 milioni.

