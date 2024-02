Italia-Moldavia: Calderone incontra ministro Buzu su sicurezza lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 feb - Il ministro del Lavoro Marina Calderone ha ricevuto il ministro del Lavoro della Repubblica di Moldova Alexei Buzu. Nel corso del cordiale e approfondito incontro, sono stati affrontati temi bilaterali quali l'implementazione dell'accordo in materia di sicurezza sociale fra i due paesi entrato in vigore il primo dicembre, con particolare riferimento alla diaspora moldava in Italia, e in generale il sostegno italiano all'avvio dei negoziati di adesione della Moldova all'Unione Europea. E' anche emersa forte la volonta' di una piu' stretta collaborazione fra le rispettive strutture ispettive del Lavoro. 'L'obiettivo deve essere quello di una collaborazione operativa tra i ministeri e le agenzie ispettive competenti per la salute e sicurezza sul lavoro, anche alla luce delle nuove e piu' stringenti misure decise dal Governo. E' fondamentale promuoverne la conoscenza, in chiave preventiva, da parte delle aziende e dei lavoratori moldavi che operano in gran numero in Italia, specificamente nel settore dell'edilizia', afferma Calderone.

