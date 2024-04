Appalti: la Top 10 delle aggiudicazioni della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - 1 - ATI COSTRUZIONI BAROZZI SPA (CAPOGRUPPO), S.A.C. SOCIETA APPALTI COSTRUZIONI SPA Ente appaltante: COMUNE DI FIRENZE Oggetto: Lavori per la riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi - Firenze Importo di gara: 171.540.791 Importo di aggiudicazione: 90.039.618 Data aggiudicazione: 29/12/2023 2 - MANELLI IMPRESA S.R.L.

Ente appaltante: A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: PSL 09/22 - Pedemontana Nord - Tratto Teramo - Ascoli Piceno: dallo svincolo di Floriano fino all'innesto sul raccordo autostradale Ascoli-Porto d'Ascoli in localita' Ancarano, in lotti funzionali. Lotto 1 - Tratto dallo svincolo di Floriano fino all'innesto con la SS 259 (ex Lotto III e IV Provincia di Teramo) - progettazione esecutiva nonche' l'esecuzione dei lavori - PNRR e PNC Importo di gara: 44.073.734 Importo di aggiudicazione: 42.639.831 Data aggiudicazione: 05/05/2023 3 - AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONSORTILE Ente appaltante: RAVENNA CIVITAS CRUISE PORT SRL Oggetto: Esecuzione dei lavori di costruzione della Nuova Stazione Marittima da realizzare sulla banchina crociere di Porto Corsini (RA) e aree demaniali adiacenti in concessione a Ravenna Civitas Cruise Port S.r.l. (RCCP) Importo di gara: 42.168.941 Importo di aggiudicazione: 35.879.390 Data aggiudicazione: 20/03/2024 4 - FINCANTIERI INFRASTRUTTURE SOCIALI SPA Ente appaltante: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE Oggetto: Ristrutturazione ed ampliamento con adeguamento sismico del Presidio ospedaliero del Mugello - Stralcio 1: Centrale tecnologica, corpi in ampliamento e adeguamento sismico Viale della Resistenza, 60 - Borgo San Lorenzo (FI).

Importo di gara: 36.592.729 Importo di aggiudicazione: 35.657.438 Data aggiudicazione: 11/04/2024 5 - IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO SRL Ente appaltante: PROVINCIA DI BERGAMO Oggetto: Collegamento Lecco - Bergamo. SP. EX. SS 639 dei laghi di Pusiano e di Garlate - Variante di Cisano Bergamasco. 1 lotto stralcio Importo di gara: 31.256.797 Importo di aggiudicazione: 29.521.506,50 Ribasso: 5,78 Data aggiudicazione: 09/04/2024.

