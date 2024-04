Appalti: Sicilia, in gara opere irrigue, palasport e recupero urbano per 31,5 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - In Sicilia sono stati pubblicati tre appalti per opere irrigue, palasport e riqualificazione urbana dal valore complessivo di 31,5 milioni. Il Consorzio di bonifica Palermo 2 ha promosso l'appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di ammodernamento delle reti di distribuzione del comprensorio irriguo Jato da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. La gara, dal valore di 11.326.147 euro, rimane aperta fino al 17 giugno. Il Comune di Palermo assegna invece i lavori di recupero e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale, del palazzo dello sport allo Zen, impianto chiuso dal 2008 a causa dei danni subiti alla copertura. Il valore delle opere in gara ammonta a 9.291.219 euro (scadenza: 27 maggio).

ler

(RADIOCOR) 28-04-24 11:29:05 (0199)PA,INF 5 NNNN