Festival di Trento: gli eventi sul mondo della formazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 apr - In un Paese stretto tra denatalita' e grandi rivoluzioni in atto il capitale umano, e la sua (buona) formazione, e' sempre piu' fattore di crescita e competitivita'. Sia che si guardi alle aule scolastiche sia che si parli di universita' e ricerca.

Perche' se e' vero che, dopo anni di tagli e cinghie tirate, il Pnrr sta mettendo in campo 30 miliardi sull'Education, e', purtroppo, altrettanto vero che restiamo fanalino di coda a livello internazionale per tasso di disoccupati, ragazzi che non studiano e non lavorano (Neet), abbandoni scolastici e numero di laureati, e laureate, specie nelle materie Stem (scientifico-tecnologiche). Un danno enorme visto l'inverno demografico in atto (ogni anno i banchi si svuotano di 100/110mila studenti) e la difficolta' da parte delle imprese di trovare le competenze giuste, un 'mismatch' che ormai interessa un'assunzione su due e che, nel 2023, e' costato circa 44 miliardi di mancato valore aggiunto, pari a 2,5 punti di Pil.

Di qui la scelta del Festival dell'Economia di Trento di dedicare una serie di incontri al mondo dell'istruzione. Nel senso piu' ampio del termine. Con almeno due eventi da segnare in rosso sull'agenda, che vedono la presenza dei ministri di riferimento.

Si parte con il titolare del Mim, Giuseppe Valditara, con un'intervista a tutto campo nell'evento 'Perche' serve una scuola dei talenti' (giorno e ora sono in definizione), alla facolta' di Lettere dell'universita' di Trento, davanti a una platea di studenti. Dalla personalizzazione degli apprendimenti al lancio, a settembre, della nuova filiera tecnica. Da Agenda Sud (e ora Nord) per recuperare apprendimenti e dispersione alla valorizzazione (e formazione) dei docenti: sono questi oggi alcuni tra i dossier piu' caldi. Considerata l'impietosa fotografia che l'Invalsi scatta ormai da anni, vale a dire che un ragazzo su due esce dalle classi scolastiche senza aver raggiunto le competenze base in italiano, matematica, inglese.

Giovedi' 23 maggio, in Regione, andra' in scena il panel 'La scuola del futuro', dalle ore 9,30 alle ore 10,30, che vedra' la partecipazione, tra gli altri, di Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli.

Di atenei e di istruzione terziaria si parlera' sabato 25 maggio, dalle ore 11,45 alle ore 12,30 alla facolta' di Lettere dell'universita' di Trento con la ministra dell'Universita' e della ricerca, Anna Maria Bernini, nell'intervista dal titolo 'Obiettivo internazionalizzazione di ricerca e formazione'. Anche qui gli spunti d'interesse, a cominciare dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sicuramente non mancheranno.

Da segnalare inoltre, sempre il 25 maggio, dalle ore 18.15 alle ore 19,15, spostandoci pero' a Palazzo Geremia, il panel 'Nuovi modelli educativi, formazione e sostenibilita'' che vedra' protagonisti del dibattito Vincenzo Boccia, presidente School of Government Universita' Luiss Guido Carli, Francesco Profumo, politecnico di Torino, Linda Laura Sabbadini, presidente Women Twenty 2021, Raffaella Temporiti, responsabile risorse umane Accenture per l'Europa. Lo sguardo e' al futuro, a cominciare dall'occupabilita' dei talenti.

