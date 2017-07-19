Festival dell'Economia di Trento: consegnata a Leone XIV pergamena col titolo della nuova edizione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 gen - La delegazione dei vertici del Gruppo Il Sole 24 ORE, composta dalla presidente Maria Carmela Colaiacovo, l'amministratore delegato Federico Silvestri e il Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, insieme al presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, hanno incontrato oggi a Roma il Santo Padre Papa Leone XIV.

Nel corso dell'incontro e' stata consegnata al Santo Padre una pergamena con il titolo della prossima edizione del Festival dell'Economia di Trento, manifestazione organizzata dal 20 al 24 maggio dal Sole 24 Ore in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e che rappresenta da anni uno dei principali appuntamenti di confronto economico e sociale a livello nazionale e internazionale.

Durante l'udienza sono stati illustrati al Papa il valore del Festival dell'Economia, la sua capacita' di essere luogo di dialogo tra istituzioni, mondo accademico, imprese e societa' civile, e i temi centrali della prossima edizione, con particolare attenzione alle grandi sfide globali.

Il Direttore del Sole 24 Ore e presidente del Comitato Scientifico del Festival Fabio Tamburini ha dichiarato: 'L'edizione di maggio del Festival dell'Economia di Trento, intitolata 'Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani', pone l'attenzione su due argomenti qualificanti del pontificato di Papa Leone XIV: il valore della pace, in un mondo attraversato dai conflitti, e il coinvolgimento dei giovani'.

Nel corso dell'incontro e' stata inoltre consegnata a Papa Leone XIV l'edizione speciale del Francobollo Celebrativo dei 160 anni del Sole 24 Ore, appartenente alla serie tematica 'Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy', conferita dal MIMIT - Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l'annullo filatelico di Poste Italiane.

'L'udienza con Papa Leone XIV si colloca in un passaggio particolarmente significativo per il Gruppo Il Sole 24 ORE: la conclusione delle celebrazioni per i 160 anni e l'avvio di una nuova fase, segnata dal debutto della nuova brand identity del nostro gruppo', ha sottolineato Federico Silvestri, Amministratore Delegato del Gruppo Il Sole 24 ORE.

'Il Sole 24 Ore rappresenta un patrimonio editoriale e culturale che accompagna da oltre un secolo e mezzo la crescita civile ed economica del Paese.' 'E' stato un privilegio raccontare a Sua Santita' il ruolo che gioca una testata come Il Sole 24 Ore a presidio della corretta ed autorevole informazione', ha commentato Maria Carmela Colaiacovo, Presidente del Gruppo 24 ORE.

Nel suo intervento, il presidente Fugatti ha inoltre richiamato l'identita' del Trentino, terra di autonomia, dialogo e coesione sociale, sottolineando come il Festival dell'Economia rappresenti anche un'espressione concreta di questi valori: una comunita' capace di aprirsi al confronto internazionale, mantenendo al centro la persona, il lavoro e la responsabilita' verso le future generazioni.

'Abbiamo avuto l'opportunita' di spiegare al Santo Padre il significato e il ruolo del Festival dell'Economia di Trento - ha dichiarato il presidente Fugatti - e di raccontare il Trentino come un territorio che fonda la propria storia sull'autonomia, sulla partecipazione e sul dialogo. In questo contesto abbiamo condiviso anche la forte preoccupazione per gli scenari internazionali e per il tema della guerra, una preoccupazione che Papa Leone XIV ha richiamato con forza nel suo intervento e che sara' oggetto di approfondimento anche nel prossimo Festival'.

com-red

(RADIOCOR) 21-01-26 18:09:47 (0663) 5 NNNN