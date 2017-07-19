Export: Farnesina, 150 mln per internazionalizzazione 285 imprese

Tre operazioni nell'ambito della 'Misura Usa' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 feb - Il Comitato Agevolazioni, presieduto dalla Farnesina, ha approvato 295 finanziamenti agevolati gestiti da Simest, per un totale di quasi 150 milioni di euro, a beneficio di 285 imprese italiane. Tra questi, spiega una nota della Farnesina, sono previste le prime tre operazioni nell'ambito della 'Misura Usa', lanciata lo scorso dicembre per sostenere le aziende con interessi verso il mercato statunitense. Due finanziamenti consentiranno ad altrettante imprese di partecipare a fiere internazionali con focus sugli Stati Uniti, mentre il terzo riguarda un importante investimento in transizione ecologica e digitale per consolidare la presenza dell'azienda nel mercato nordamericano. "La Misura USA rappresenta uno strumento fondamentale per tutelare gli interessi delle nostre aziende negli Stati Uniti e per favorire nuove opportunita' commerciali" ha dichiarato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. "In linea con gli obiettivi del Piano d'azione per l'export, la nuova Misura e' un sostegno concreto alle aziende italiane che vogliono crescere ed essere piu' competitive in uno dei piu' importanti mercati del nostro export". Proseguono, aggiunge la nota, anche le erogazioni di finanziamenti nell'ambito delle altre Misure geografiche: 7,2 milioni di euro assegnati per 9 operazioni a valere sulla "Misura India", 13,3 milioni di euro per 29 progetti relativi alla "Misura America Latina", 42,4 milioni euro per 56 operazioni di internazionalizzazione a valere sulla "Misura Africa".

