Demanio: accordo per la rigenerazione delle citta' Erniche

Intesa con Alatri, Anagni, Ferentino e Veroli nel Lazio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 feb - Accordo di collaborazione tra l'Agenzia del Demanio e i Comuni di Alatri, Anagni, Ferentino e Veroli per avviare un progetto di rigenerazione e valorizzazione sostenibile del patrimonio immobiliare pubblico delle Citta' Erniche.

L'intesa rappresenta il primo passo verso la definizione del 'Piano Citta' degli immobili pubblici', che sara' sottoscritto a breve anche con altre istituzioni, con l'obiettivo di rafforzare l'attrattivita' turistica, ampliare l'offerta di servizi e creare nuovi luoghi di relazione e cultura nel territorio della provincia di Frosinone.

Il progetto punta a valorizzare un'area caratterizzata da un forte unitarieta' paesaggistica e storica, con rilevanti potenzialita' archeologiche, artistiche ed enogastronomiche, in coerenza con la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028 presentata dalle quattro citta' con lo slogan 'Hernica Saxa. Dove la Storia lega, la Cultura unisce'.

Tra gli assi strategici individuati: rigenerazione ambientale e storico-culturale, promozione di network culturali, sviluppo di un sistema produttivo legato ad arti ed eventi, potenziamento di strutture e servizi per il turismo sostenibile.

Mas

(RADIOCOR) 26-02-26 12:54:37 (0439)DEMAN 5 NNNN