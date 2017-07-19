Dati
            Notizie Radiocor

            Brasile: tasso disoccupazione 2025 al 5,6%, il piu' basso dal 2012

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 gen - Il Brasile ha chiuso il 2025 con un tasso di disoccupazione del 5,6%, il livello piu' basso dal 2012, quando l'istituto di statistica Ibge ha adottato l'attuale metodo di calcolo, basato sull'analisi di trimestri mobili. Si tratta del secondo anno consecutivo di calo della disoccupazione dopo il 6,6% registrato nel 2024. La quota della popolazione attiva che lavora nel settore informale, in un Paese di 213 milioni di abitanti, resta tuttavia molto elevata, attestandosi al 38,1%. Il mercato del lavoro brasiliano si e' dimostrato solido nonostante le turbolenze commerciali con gli Stati Uniti e l'imposizione, da parte dell'amministrazione Trump, di dazi doganali che hanno raggiunto il 50% su diversi prodotti brasiliani tra agosto e novembre.

            red-Mar

