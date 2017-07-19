Bei: nel 2025 destinati all'Italia 12,3 miliardi, 100 mld a livello globale -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 gen - Sempre nell'ambito dell'azione climatica, il settore idrico ha rappresentato una priorita' di intervento. Anche nel 2025, l'Italia si e' confermata il principale beneficiario degli investimenti Bei nel comparto, con 837 milioni di euro destinati alle utility. Gli interventi contribuiranno a garantire l'accesso all'acqua potabile a circa 3,4 milioni di persone, a migliorare i servizi igienico-sanitari per 4,7 milioni di cittadini e a ridurre il rischio di alluvioni per quasi 4 milioni di persone, rafforzando l'adattamento ai cambiamenti climatici nei territori.

Parallelamente, il gruppo BEI ha rafforzato il proprio impegno a favore della coesione economica e sociale, investendo 4,9 miliardi di euro nelle regioni del Mezzogiorno, pari al 40% dell'attivita' complessiva in Italia. Gli interventi hanno sostenuto la convergenza territoriale, la resilienza infrastrutturale e le opportunita' di crescita nei territori, contribuendo a ridurre i divari regionali e a promuovere uno sviluppo piu' equilibrato e sostenibile del Paese. Partnership con la Repubblica italiana Nel 2025 il Gruppo BEI ha inoltre consolidato la partnership con la Repubblica italiana, tramite il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), firmando nuovi accordi per oltre 1,26 miliardi di euro. Gli interventi hanno riguardato il rafforzamento della sicurezza e della difesa nazionale, incluso il finanziamento per l'acquisto di elicotteri destinati all'Esercito italiano, nonche' il sostegno alla ricostruzione e alla resilienza delle infrastrutture nelle aree colpite da eventi climatici calamitosi, tra cui i Campi Flegrei e le regioni del Centro Italia.

Sul fronte del sostegno al tessuto produttivo, attraverso i principali intermediari finanziari nazionali, il gruppo Bei ha messo a disposizione 1,99 miliardi di euro a favore di Pmi e Mid Cap, sostenendo gli investimenti di oltre 26.000 imprese che impiegano piu' di 610.000 persone.

Parallelamente, 1,84 miliardi di euro sono stati destinati a sostenere le attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione di campioni nazionali del presente e del futuro, tra cui il primo unicorno italiano finanziato direttamente dalla Bei, contribuendo a rafforzare la competitivita' industriale e tecnologica del Paese.

Infine, il Fondo europeo per gli investimenti (Fei) ha investito in Italia oltre 1,21 miliardi di euro, con un impegno senza precedenti sull'equity pari a 687 milioni di euro, il livello piu' elevato mai registrato nel Paese.

Ulteriori 532 milioni di euro sono stati destinati a garanzie e cartolarizzazioni, rafforzando l'accesso al credito e le prospettive di crescita delle imprese italiane.

Sim

(RADIOCOR) 29-01-26 12:35:36 (0380) 5 NNNN