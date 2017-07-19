Bce: attese inflazione a 1 anno consumatori europei scese a gennaio al 2,6% (da 2,8%)

Allo stesso livello le attese a 3 anni, al 2,3% quelle a 5 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 feb - Le aspettative mediane di inflazione dei consumatori europei per i prossimi 12 mesi sono diminuite in gennaio di 0,2 punti percentuali, al 2,6% a gennaio rispetto al 2,8% di dicembre. E' quanto emerge dall'indagine mensile pubblicata dalla Bce. Le aspettative di inflazione a tre anni sono rimaste invariate al 2,6%, mentre quelle a cinque anni sono scese al 2,3%, dal 2,4%. L'incertezza sulle aspettative di inflazione nei prossimi 12 mesi e' rimasta invariata a gennaio.

