Auto: Quattroruote, in Italia una vettura su dieci e' cinese

E, di queste, una su quattro e' elettrica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 dic - In Italia un'auto su dieci e' cinese e, di queste, una su quattro e' elettrica. E' quanto emerge dal Rapporto Quattroruote di dicembre, stilato con le informazioni fornite da Quattroruote Professional e secondo cui alcuni i dati fotografano il progresso dell'industria automobilistica cinese in Italia. In particolare, nel nostro Paese sono oggi presenti 12 marchi (era uno soltanto nel 2021), un numero che raddoppia a 24 se si allarga il concetto di 'mondo Cina' ai ostruttori e ai marchi italiani che finalizzano in Italia l'allestimento di auto prodotte in Cina e ai brand europei di proprieta' cinese (Lotus, MG, Polestar, Smart, Volvo). questo "universo" registra una quota di mercato superiore al 10%. Infatti, le immatricolazioni sono cresciute del 43% tra gennaio e ottobre rispetto allo stesso periodo del 2024, in un mercato che nel complesso e' arretrato del 2,7%. Cosi', secondo il rapporto, si ha un guadagno nella quota di quasi tre punti percentuali, dal 6,1 all'8,9% (ma sopra il 10% nei mesi di luglio, settembre e ottobre). Va detto che il 74,7% di questi volumi proviene da soli quattro brand ovvero Mg, che all'interno del mondo Cina pesa per il 37,4%, Byd (14,5%), Dr (12,6%) e Volvo (10,2%). Le vetture cinesi vendute nel nostro Paese non sono tutte elettriche: nel 'mondo Cina' l'offerta di modelli elettrici ammonta a poco piu' di un quarto, sale al 36,2% se si considerano soltanto le cinesi pure e rappresenta poco piu' della meta' dei modelli a listino tra le eurocinesi (una percentuale gonfiata dalla presenza di tre marchi, Lotus, Polestar e Smart con una gamma interamente a elettroni).

Dall'analisi emerge anche che l'offerta del 'made in China' e' percepita come piu' semplice: meno versioni e allestimenti (2,3 versioni per ogni modello per le cinesi pure contro una media di 10,5 per il mercato nel suo complesso).

Ars.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 01-12-25 15:31:46 (0478)ENE 5 NNNN