Dfp: Upi, scostamento per sostenere spesa sociale e investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 apr - 'La situazione geopolitica drammatica impone al Paese di adottare politiche economiche anticicliche. Un'eventuale richiesta all'Europa di sospensione del Patto di stabilita' va finalizzata soprattutto al sostegno della spesa sociale e programmazione di un piano strutturato di investimenti in opere pubbliche dal 2026 che veda il protagonismo degli Enti locali, prime fra tutte le Province'. Lo ha detto il vice presidente di Upi Angelo Caruso in audizione sul Dfp. 'Grazie al Pnrr dal 2022 al 2025 la spesa per investimenti delle Province e' aumentata dell'80%. Questa spinta deve proseguire con programmi mirati sul patrimonio pubblico in gestione delle Province. E' evidente poi che eventuali misure per far fronte agli effetti economici dello shock energetico e dell'aumento delle materie prime dovranno prevedere interventi a favore degli Enti locali', aggiunge, chiedendo che nella prossima Manovra si escluda "qualunque tipo di riduzione alle risorse correnti delle Province'.

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