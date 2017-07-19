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            Usa: scende a -2,3 indice manifatturiero Fed Dallas ad aprile, peggio delle attese

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 apr - Negli Stati Uniti, l'indice manifatturiero relativo all'area di Dallas (Texas) e' peggiorato ad aprile rispetto al mese precedente.

            Stando ai dati della Federal Reserve di Dallas, l'indice dell'attivita' manifatturiera - misura chiave delle condizioni del settore nello Stato statunitense - e' sceso da -0,2 a -2,3, contro attese per un dato a -0,8. Un dato inferiore allo zero indica una contrazione del settore;.

            viceversa, indica un'espansione.

            (RADIOCOR) 27-04-26 16:40:20 (0435) 5 NNNN

              


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