Usa: scende a -2,3 indice manifatturiero Fed Dallas ad aprile, peggio delle attese
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 apr - Negli Stati Uniti, l'indice manifatturiero relativo all'area di Dallas (Texas) e' peggiorato ad aprile rispetto al mese precedente.
Stando ai dati della Federal Reserve di Dallas, l'indice dell'attivita' manifatturiera - misura chiave delle condizioni del settore nello Stato statunitense - e' sceso da -0,2 a -2,3, contro attese per un dato a -0,8. Un dato inferiore allo zero indica una contrazione del settore;.
viceversa, indica un'espansione.
(RADIOCOR) 27-04-26 16:40:20 (0435) 5 NNNN