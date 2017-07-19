Fondazione Crt: avanzo 2025 a 208,7 mln, 120 mln per erogazioni 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 apr - La Fondazione Crt ha chiuso il 2025 con un avanzo di 208,7 milioni, in calo del 14,6% rispetto ai 244,5 milioni del 2024. E' quanto emerge dal bilancio approvato 'all'unanimita' dei presenti' dal consiglio di indirizzo. Il patrimonio netto e' salito del 5,6% a 2,85 miliardi, mentre la posizione finanziaria netta 'raggiunge i 979 milioni, sostenuta da flussi cedolari robusti e da una gestione attiva della liquidita' e del portafoglio obbligazionario'. Complessivamente i proventi da dividendi salgono a 233,7 milioni (da 219,7), riflettendo 'un flusso in crescita derivante dalle partecipazioni strategiche in portafoglio, all'interno del quale si conferma il contributo della banca conferitaria UniCredit e della partecipazione in Assicurazioni Generali'. 'La gestione attenta e prudente del nostro patrimonio, sia attraverso partecipazioni solide sia grazie a un portafoglio ben diversificato ed efficiente, ci permette di garantire continuita' e stabilita' alla nostra azione - ha commentato la presidente Anna Maria Poggi -. In un contesto complesso come quello attuale, in cui il ruolo delle fondazioni e' sempre piu' determinante, la Fondazione Crt conferma il proprio impegno nella filantropia moderna, mettendo risorse concrete al servizio dello sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio e rispondendo in modo tempestivo alle esigenze del momento'. Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni e' salito del 5,9% a 198,4 milioni. Nel corso del 2025 l'ente torinese ha destinato 80,8 milioni 'a oltre 1.500 progetti e iniziative in Piemonte e Valle d'Aosta, affiancati da risorse per progetti straordinari per oltre 118 milioni'.

Gli 'ottimi risultati della gestione', conclude un comunicato, 'hanno consentito di mettere fin d'ora a disposizione per l'attivita' istituzionale 2026 risorse pari a 120 milioni'.

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(RADIOCOR) 27-04-26 16:48:45 (0444) 5 NNNN