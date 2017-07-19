Enac: per Tar Lazio legittima assegnazione slot cargo a Roma Ciampino -2

Di Palma: confermata correttezza dell'Ente (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 apr - Le decisioni dell'Enac erano state impugnate dal vettore Ryanair. 'Il Tar Lazio - commenta il presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma - ha rigettato i ricorsi presentati da Ryanair, sottolineando, ancora una volta, come i provvedimenti Enac siano pienamente legittimi, sorretti da motivazioni che esplicitano la coerenza, l'efficacia, l'efficienza e la non discriminazione dell'azione amministrativa dell'Ente, a tutela di ogni tipologia di servizio aereo'.

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