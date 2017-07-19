Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Rexel colloca obbligazioni senior per 400 milioni di euro
(Teleborsa) - Rexel, gruppo francese attivo nella distribuzione di prodotti e servizi per il mondo dell'energia, ha collocato con successo 400 milioni di euro delle sue obbligazioni senior non garantite al 4% con scadenza nel 2030. La quotazione delle obbligazioni sul mercato Euro MTF della Borsa del Lussemburgo è prevista per il 9 settembre 2025.
Le obbligazioni, con scadenza il 15 settembre 2030, saranno rimborsabili anticipatamente a partire da settembre 2027. Rexel utilizzerà i proventi dell'emissione delle obbligazioni per scopi aziendali generali.
L'emissione consentirà a Rexel di migliorare la propria struttura finanziaria estendendo la scadenza del debito a condizioni di finanziamento favorevoli, si legge in una nota.
(Teleborsa) 02-09-2025 20:23
