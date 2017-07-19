Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Piazza Affari tonica in un'Europa cauta
(Teleborsa) - All'insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari,
il giorno dopo che la BCE ha lasciato invariati i tassi di interesse, confermando un approccio data dipendent sulle prossime mosse di politica monetaria. Sempre ieri, la Bank of England ha tagliato di 25 punti base i tassi di riferimento per la sterlina. Stamane, la Banca del Giappone ha compiuto un passo epocale: i tassi d'interesse sono stati portati allo 0,75%, il livello più alto dal 1995.
Intanto, nella notte a Bruxelles il Consiglio europeo ha concordato di erogare un prestito all'Ucraina di 90 miliardi basato su prestiti contratti dall'UE sui mercati dei capitali e sostenuto dal margine di manovra del bilancio dell'UE.
L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,171. Sul fronte macroeconomico, sono attesi nel pomeriggio i dati delle vendite di case esistenti e sulla fiducia dei consumatori elaborata dall'Università del Michigan, mentre per l'Eurozona verrà diffusa la fiducia dei consumatori.
L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 56,24 dollari per barile.
Lieve peggioramento dello spread, che sale a +72 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,54%.
Tra i mercati del Vecchio Continente andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a +0,01%, poco mosso Londra, che mostra un +0,05%, e sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un moderato -0,1%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 44.608 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 47.295 punti.
Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,12%); in lieve ribasso il FTSE Italia Star (-0,24%).
Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, denaro su Ferrari, che registra un rialzo del 2,24%.
Si muove in modesto rialzo Buzzi, evidenziando un incremento dell'1,44%.
Bilancio positivo per Telecom Italia, che vanta un progresso dell'1,44%.
Sostanzialmente tonico Fineco, che registra una plusvalenza dell'1,33%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Campari, che continua la seduta con -1,22%.
Piccola perdita per Amplifon, che scambia con un -1,16%.
Tentenna Inwit, che cede l'1,10%.
Sostanzialmente debole Brunello Cucinelli, che registra una flessione dell'1,08%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Juventus (+5,34%), OVS (+1,96%), Cementir (+1,91%) e Maire (+1,75%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ariston Holding, che prosegue le contrattazioni a -3,28%.
(Teleborsa) 19-12-2025 13:00
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Cementir Holding
|19,00
|+1,06
|13.26.35
|18,72
|19,46
|18,80
|Amplifon
|13,64
|-0,98
|13.30.16
|13,555
|13,76
|13,66
|Finecobank
|22,14
|+1,37
|13.29.54
|21,77
|22,185
|21,84
|Ferrari
|325,20
|+2,46
|13.30.16
|315,20
|325,20
|315,80
|Juventus Fc
|2,802
|+6,95
|13.29.53
|2,604
|2,82
|2,648
|Marr
|8,91
|-1,55
|13.26.52
|8,90
|9,08
|9,06
|Maire
|12,80
|+1,75
|13.29.51
|12,48
|12,83
|12,58
|Brunello Cucinelli
|101,10
|-1,03
|13.29.37
|100,55
|102,40
|100,70
|Inwit
|7,67
|-1,03
|13.30.11
|7,63
|7,735
|7,70
|Telecom Italia
|0,5012
|+1,60
|13.30.01
|0,4934
|0,5054
|0,4934
|Ovs
|4,654
|+1,53
|13.18.55
|4,594
|4,778
|4,604
|D'Amico
|4,832
|-3,84
|13.30.12
|4,82
|5,03
|4,986
|Campari
|5,68
|-1,22
|13.29.14
|5,668
|5,732
|5,714
|Ariston Holding
|4,602
|-3,12
|13.26.02
|4,578
|4,734
|4,71
|Buzzi
|52,60
|+0,96
|13.28.06
|52,10
|53,60
|52,60
|Newprinces
|19,62
|-1,90
|13.30.10
|19,60
|19,92
|19,76