            Notizie Teleborsa

            Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

            News Image (Teleborsa) - All'insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari,
            il giorno dopo che la BCE ha lasciato invariati i tassi di interesse, confermando un approccio data dipendent sulle prossime mosse di politica monetaria. Sempre ieri, la Bank of England ha tagliato di 25 punti base i tassi di riferimento per la sterlina. Stamane, la Banca del Giappone ha compiuto un passo epocale: i tassi d'interesse sono stati portati allo 0,75%, il livello più alto dal 1995.

            Intanto, nella notte a Bruxelles il Consiglio europeo ha concordato di erogare un prestito all'Ucraina di 90 miliardi basato su prestiti contratti dall'UE sui mercati dei capitali e sostenuto dal margine di manovra del bilancio dell'UE.

            L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,171. Sul fronte macroeconomico, sono attesi nel pomeriggio i dati delle vendite di case esistenti e sulla fiducia dei consumatori elaborata dall'Università del Michigan, mentre per l'Eurozona verrà diffusa la fiducia dei consumatori.
            L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 56,24 dollari per barile.

            Lieve peggioramento dello spread, che sale a +72 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,54%.

            Tra i mercati del Vecchio Continente andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a +0,01%, poco mosso Londra, che mostra un +0,05%, e sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un moderato -0,1%.

            Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 44.608 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 47.295 punti.

            Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,12%); in lieve ribasso il FTSE Italia Star (-0,24%).

            Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, denaro su Ferrari, che registra un rialzo del 2,24%.

            Si muove in modesto rialzo Buzzi, evidenziando un incremento dell'1,44%.

            Bilancio positivo per Telecom Italia, che vanta un progresso dell'1,44%.

            Sostanzialmente tonico Fineco, che registra una plusvalenza dell'1,33%.

            I più forti ribassi, invece, si verificano su Campari, che continua la seduta con -1,22%.

            Piccola perdita per Amplifon, che scambia con un -1,16%.

            Tentenna Inwit, che cede l'1,10%.

            Sostanzialmente debole Brunello Cucinelli, che registra una flessione dell'1,08%.

            Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Juventus (+5,34%), OVS (+1,96%), Cementir (+1,91%) e Maire (+1,75%).

            Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ariston Holding, che prosegue le contrattazioni a -3,28%.

            (Teleborsa) 19-12-2025 13:00

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Cementir Holding 19,00 +1,06 13.26.35 18,72 19,46 18,80
            Amplifon 13,64 -0,98 13.30.16 13,555 13,76 13,66
            Finecobank 22,14 +1,37 13.29.54 21,77 22,185 21,84
            Ferrari 325,20 +2,46 13.30.16 315,20 325,20 315,80
            Juventus Fc 2,802 +6,95 13.29.53 2,604 2,82 2,648
            Marr 8,91 -1,55 13.26.52 8,90 9,08 9,06
            Maire 12,80 +1,75 13.29.51 12,48 12,83 12,58
            Brunello Cucinelli 101,10 -1,03 13.29.37 100,55 102,40 100,70
            Inwit 7,67 -1,03 13.30.11 7,63 7,735 7,70
            Telecom Italia 0,5012 +1,60 13.30.01 0,4934 0,5054 0,4934
            Ovs 4,654 +1,53 13.18.55 4,594 4,778 4,604
            D'Amico 4,832 -3,84 13.30.12 4,82 5,03 4,986
            Campari 5,68 -1,22 13.29.14 5,668 5,732 5,714
            Ariston Holding 4,602 -3,12 13.26.02 4,578 4,734 4,71
            Buzzi 52,60 +0,96 13.28.06 52,10 53,60 52,60
            Newprinces 19,62 -1,90 13.30.10 19,60 19,92 19,76


