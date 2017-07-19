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            Borse europee all'insegna della cautela, occhi su macro USA e Nvidia

            News Image (Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia, in un clima di attesa tra molteplici fattori.

            Resta infatti l'attenzione sui driver di questa settimana a partire dai conti in serata di Nvidia che dovrebbero fornire nuove indicazioni sulle prospettive dell'intelligenza artificiale. Attesi in giornata anche il PIL e il PCE statunitensi, dai quali sono attesi ulteriori segnali utili a tracciare il percorso di politica monetaria della Federal Reserve.

            Venerdì lo sguardo si sposterà sull'intervento del presidente Kevin Warsh al simposio annuale della Fed a Jackson Hole, un discorso che arriva dopo l'annuncio da parte del dipartimento del Tesoro di un piano per contenere i rendimenti dei titoli di Stato a lunga scadenza.

            Il sentiment beneficia intanto del calo del petrolio che attenua i timori di inflazione dopo la notizia che Iran e Oman stanno discutendo un "accordo provvisorio" volto a riprendere la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz.

            Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,167. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,58%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,54%, scendendo fino a 80,27 dollari per barile.

            Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +81 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,01%.

            Tra i listini europei senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, si muove sotto la parità Londra, evidenziando un decremento dello 0,21%, e composta Parigi, che cresce di un modesto +0,46%.

            Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 52.764 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 55.396 punti.

            Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,26%); con analoga direzione, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,22%).

            Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in luce A2A, con un ampio progresso del 2,04%.

            Performance modesta per Brunello Cucinelli, che mostra un moderato rialzo dell'1,49%.

            Resistente Buzzi, che segna un piccolo aumento dell'1,43%.

            Avio avanza dell'1,08%.

            I più forti ribassi, invece, si verificano su ENI, che continua la seduta con -1,42%.

            Contrazione moderata per Leonardo, che soffre un calo dello 0,79%.

            Sottotono DiaSorin che mostra una limatura dello 0,71%.

            Deludente Inwit, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

            Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Cementir (+2,45%), SOL (+1,33%), El.En (+1,18%) e Intercos (+1,14%).

            Le peggiori performance, invece, si registrano su Rai Way, che ottiene -1,28%.

            Fiacca Reply, che mostra un piccolo decremento dello 0,74%.

            Discesa modesta per CIR, che cede un piccolo -0,69%.

            Pensosa Philogen, con un calo frazionale dello 0,63%.

            (Teleborsa) 26-08-2026 09:30

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Cementir Holding 14,72 +2,94 9.54.58 14,30 14,77 14,49
            A2a 2,356 +2,04 9.57.36 2,323 2,365 2,334
            Leonardo 54,04 -0,68 9.56.32 53,75 54,36 54,22
            Rai Way 4,66 -0,96 9.55.56 4,625 4,72 4,72
            Eni 22,87 -1,70 9.57.25 22,815 23,06 23,05
            Brunello Cucinelli 88,38 +1,14 9.56.44 87,90 88,88 87,90
            Inwit 6,22 -0,56 9.55.38 6,195 6,27 6,25
            Sol 54,30 +3,23 9.55.06 52,40 54,30 52,40
            El.En. 15,27 +0,46 9.25.07 15,27 15,40 15,37
            Cir 0,716 0,717 0,717
            Diasorin 75,50 -0,61 9.54.09 75,26 76,10 76,00
            Reply 121,50 -0,49 9.57.32 120,90 122,20 121,70
            Philogen 23,90 +0,21 9.34.27 23,70 24,15 24,15
            Avio 30,83 +0,55 9.57.01 30,70 31,10 31,10
            Buzzi 41,08 +1,26 9.57.19 40,57 41,31 40,57
            Intercos 14,06 +0,29 9.55.09 14,06 14,18 14,10


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