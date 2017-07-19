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Borse europee all'insegna della cautela, occhi su macro USA e Nvidia
(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia, in un clima di attesa tra molteplici fattori.
Resta infatti l'attenzione sui driver di questa settimana a partire dai conti in serata di Nvidia che dovrebbero fornire nuove indicazioni sulle prospettive dell'intelligenza artificiale. Attesi in giornata anche il PIL e il PCE statunitensi, dai quali sono attesi ulteriori segnali utili a tracciare il percorso di politica monetaria della Federal Reserve.
Venerdì lo sguardo si sposterà sull'intervento del presidente Kevin Warsh al simposio annuale della Fed a Jackson Hole, un discorso che arriva dopo l'annuncio da parte del dipartimento del Tesoro di un piano per contenere i rendimenti dei titoli di Stato a lunga scadenza.
Il sentiment beneficia intanto del calo del petrolio che attenua i timori di inflazione dopo la notizia che Iran e Oman stanno discutendo un "accordo provvisorio" volto a riprendere la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,167. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,58%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,54%, scendendo fino a 80,27 dollari per barile.
Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +81 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,01%.
Tra i listini europei senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, si muove sotto la parità Londra, evidenziando un decremento dello 0,21%, e composta Parigi, che cresce di un modesto +0,46%.
Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 52.764 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 55.396 punti.
Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,26%); con analoga direzione, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,22%).
Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in luce A2A, con un ampio progresso del 2,04%.
Performance modesta per Brunello Cucinelli, che mostra un moderato rialzo dell'1,49%.
Resistente Buzzi, che segna un piccolo aumento dell'1,43%.
Avio avanza dell'1,08%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su ENI, che continua la seduta con -1,42%.
Contrazione moderata per Leonardo, che soffre un calo dello 0,79%.
Sottotono DiaSorin che mostra una limatura dello 0,71%.
Deludente Inwit, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Cementir (+2,45%), SOL (+1,33%), El.En (+1,18%) e Intercos (+1,14%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Rai Way, che ottiene -1,28%.
Fiacca Reply, che mostra un piccolo decremento dello 0,74%.
Discesa modesta per CIR, che cede un piccolo -0,69%.
Pensosa Philogen, con un calo frazionale dello 0,63%.
(Teleborsa) 26-08-2026 09:30
Resta infatti l'attenzione sui driver di questa settimana a partire dai conti in serata di Nvidia che dovrebbero fornire nuove indicazioni sulle prospettive dell'intelligenza artificiale. Attesi in giornata anche il PIL e il PCE statunitensi, dai quali sono attesi ulteriori segnali utili a tracciare il percorso di politica monetaria della Federal Reserve.
Venerdì lo sguardo si sposterà sull'intervento del presidente Kevin Warsh al simposio annuale della Fed a Jackson Hole, un discorso che arriva dopo l'annuncio da parte del dipartimento del Tesoro di un piano per contenere i rendimenti dei titoli di Stato a lunga scadenza.
Il sentiment beneficia intanto del calo del petrolio che attenua i timori di inflazione dopo la notizia che Iran e Oman stanno discutendo un "accordo provvisorio" volto a riprendere la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,167. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,58%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,54%, scendendo fino a 80,27 dollari per barile.
Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +81 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,01%.
Tra i listini europei senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, si muove sotto la parità Londra, evidenziando un decremento dello 0,21%, e composta Parigi, che cresce di un modesto +0,46%.
Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 52.764 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 55.396 punti.
Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,26%); con analoga direzione, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,22%).
Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in luce A2A, con un ampio progresso del 2,04%.
Performance modesta per Brunello Cucinelli, che mostra un moderato rialzo dell'1,49%.
Resistente Buzzi, che segna un piccolo aumento dell'1,43%.
Avio avanza dell'1,08%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su ENI, che continua la seduta con -1,42%.
Contrazione moderata per Leonardo, che soffre un calo dello 0,79%.
Sottotono DiaSorin che mostra una limatura dello 0,71%.
Deludente Inwit, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Cementir (+2,45%), SOL (+1,33%), El.En (+1,18%) e Intercos (+1,14%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Rai Way, che ottiene -1,28%.
Fiacca Reply, che mostra un piccolo decremento dello 0,74%.
Discesa modesta per CIR, che cede un piccolo -0,69%.
Pensosa Philogen, con un calo frazionale dello 0,63%.
(Teleborsa) 26-08-2026 09:30
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Cementir Holding
|14,72
|+2,94
|9.54.58
|14,30
|14,77
|14,49
|A2a
|2,356
|+2,04
|9.57.36
|2,323
|2,365
|2,334
|Leonardo
|54,04
|-0,68
|9.56.32
|53,75
|54,36
|54,22
|Rai Way
|4,66
|-0,96
|9.55.56
|4,625
|4,72
|4,72
|Eni
|22,87
|-1,70
|9.57.25
|22,815
|23,06
|23,05
|Brunello Cucinelli
|88,38
|+1,14
|9.56.44
|87,90
|88,88
|87,90
|Inwit
|6,22
|-0,56
|9.55.38
|6,195
|6,27
|6,25
|Sol
|54,30
|+3,23
|9.55.06
|52,40
|54,30
|52,40
|El.En.
|15,27
|+0,46
|9.25.07
|15,27
|15,40
|15,37
|Cir
|0,716
|0,717
|0,717
|Diasorin
|75,50
|-0,61
|9.54.09
|75,26
|76,10
|76,00
|Reply
|121,50
|-0,49
|9.57.32
|120,90
|122,20
|121,70
|Philogen
|23,90
|+0,21
|9.34.27
|23,70
|24,15
|24,15
|Avio
|30,83
|+0,55
|9.57.01
|30,70
|31,10
|31,10
|Buzzi
|41,08
|+1,26
|9.57.19
|40,57
|41,31
|40,57
|Intercos
|14,06
|+0,29
|9.55.09
|14,06
|14,18
|14,10