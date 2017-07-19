Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Borse caute. Piazza Affari bene con l'automotive
(Teleborsa) - Bilancio positivo per Piazza Affari, che procede in frazionale rialzo in un contesto di Europa cauta. I future di Wall Street si muovono appena sopra la parità, con la earning season che viaggia a pieno regime, con i conti oggi di Coca Cola, S&P Global, Marriott, Spotify. Focus anche sui dati macroeconomici. Domani è attesa la pubblicazione del rapporto sull'occupazione americana, di gennaio, mentre venerdì sarà la volta dell'inflazione. Trimestrali protagoniste anche in Europa, con i conti di BP, Barclays, Kering, AstraZeneca e Philips.
Intanto a Milano corrono Ferrari che ha alzato il velo sui conti preliminari del 2025, e Stellantis che cerca di recuperare terreno dalle perdite di venerdì, dopo la pubblicazione anticipata dei risultati preliminari 2025, nonostante il taglio di target price di alcuni analisti. Occhi ancora puntati sulle banche, dopo i conti di Mediobanca svelati ieri e oggi quelli di MPS pubblicati prima dell'avvio del mercato.
Cassa Depositi e Prestiti ha collocato con successo una nuova emissione Social, per un ammontare nominale pari a 750 milioni di euro e scadenza a otto anni, riservata a investitori istituzionali.
In un'intervista rilasciata il 6 febbraio e pubblicata oggi, il Vicepresidente della Banca Centrale Europea, Luis de Guindos, ha tracciato un quadro ottimistico ma prudente per l'economia dell'area euro. Secondo l'esponente della BCE, il sistema economico europeo sta mostrando una solidità superiore alle previsioni della stessa banca centrale, nonostante i numerosi rischi globali.
L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,191. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 5.054,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,31%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,43%.
Tra i listini europei nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità, incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,30%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,22% a 46.926 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 49.775 punti.
Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,47%); come pure, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,32%).
Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in primo piano Ferrari, che mostra un forte aumento del 6,14%.
Decolla Stellantis, con un importante progresso del 4,36%.
Buzzi avanza del 2,10%.
Si muove in territorio positivo Mediobanca, mostrando un incremento dell'1,71%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Nexi, che ottiene -2,02%.
Soffre Banca MPS, che evidenzia una perdita dell'1,81%.
Tentenna Unipol, con un modesto ribasso dell'1,49%.
Giornata fiacca per Lottomatica, che segna un calo dell'1,34%.
In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Ariston Holding (+6,00%), Juventus (+3,14%), Ferragamo (+2,43%) e GVS (+2,07%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moltiply Group, che prosegue le contrattazioni a -5,59%.
Piccola perdita per Cementir, che scambia con un -1,34%.
Tentenna ERG, che cede lo 0,61%.
Sostanzialmente debole NewPrinces, che registra una flessione dello 0,60%.
(Teleborsa) 10-02-2026 13:00
Intanto a Milano corrono Ferrari che ha alzato il velo sui conti preliminari del 2025, e Stellantis che cerca di recuperare terreno dalle perdite di venerdì, dopo la pubblicazione anticipata dei risultati preliminari 2025, nonostante il taglio di target price di alcuni analisti. Occhi ancora puntati sulle banche, dopo i conti di Mediobanca svelati ieri e oggi quelli di MPS pubblicati prima dell'avvio del mercato.
Cassa Depositi e Prestiti ha collocato con successo una nuova emissione Social, per un ammontare nominale pari a 750 milioni di euro e scadenza a otto anni, riservata a investitori istituzionali.
In un'intervista rilasciata il 6 febbraio e pubblicata oggi, il Vicepresidente della Banca Centrale Europea, Luis de Guindos, ha tracciato un quadro ottimistico ma prudente per l'economia dell'area euro. Secondo l'esponente della BCE, il sistema economico europeo sta mostrando una solidità superiore alle previsioni della stessa banca centrale, nonostante i numerosi rischi globali.
L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,191. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 5.054,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,31%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,43%.
Tra i listini europei nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità, incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,30%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,22% a 46.926 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 49.775 punti.
Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,47%); come pure, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,32%).
Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in primo piano Ferrari, che mostra un forte aumento del 6,14%.
Decolla Stellantis, con un importante progresso del 4,36%.
Buzzi avanza del 2,10%.
Si muove in territorio positivo Mediobanca, mostrando un incremento dell'1,71%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Nexi, che ottiene -2,02%.
Soffre Banca MPS, che evidenzia una perdita dell'1,81%.
Tentenna Unipol, con un modesto ribasso dell'1,49%.
Giornata fiacca per Lottomatica, che segna un calo dell'1,34%.
In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Ariston Holding (+6,00%), Juventus (+3,14%), Ferragamo (+2,43%) e GVS (+2,07%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moltiply Group, che prosegue le contrattazioni a -5,59%.
Piccola perdita per Cementir, che scambia con un -1,34%.
Tentenna ERG, che cede lo 0,61%.
Sostanzialmente debole NewPrinces, che registra una flessione dello 0,60%.
(Teleborsa) 10-02-2026 13:00
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Cementir Holding
|19,10
|-1,75
|13.56.02
|19,06
|19,36
|19,36
|Lottomatica Group
|20,58
|-1,72
|13.55.45
|20,58
|20,90
|20,86
|Ferrari
|309,80
|+10,01
|13.56.16
|280,20
|310,10
|284,50
|Erg
|22,86
|-0,61
|13.55.26
|22,78
|23,00
|23,00
|Juventus Fc
|2,42
|+2,63
|13.53.06
|2,352
|2,432
|2,39
|Mediobanca
|19,28
|+1,34
|13.55.22
|19,12
|19,695
|19,18
|Salvatore Ferragamo
|6,875
|+1,33
|13.53.54
|6,835
|7,14
|6,84
|Moltiply Group
|34,10
|-6,96
|13.55.57
|34,10
|37,00
|37,00
|Stellantis
|6,289
|+2,41
|13.56.17
|6,191
|6,551
|6,198
|Banca Monte Paschi Siena
|8,886
|-2,32
|13.56.11
|8,707
|9,038
|8,92
|Gvs
|4,17
|+1,58
|13.24.26
|4,125
|4,195
|4,125
|Unipol
|19,725
|-1,72
|13.56.12
|19,485
|19,835
|19,81
|Nexi
|3,388
|-2,14
|13.55.53
|3,375
|3,463
|3,442
|Ariston Holding
|5,475
|+5,90
|13.54.54
|5,175
|5,49
|5,175
|Buzzi
|50,90
|+1,60
|13.56.07
|50,05
|51,30
|50,45
|Newprinces
|19,70
|-1,20
|13.55.00
|19,42
|19,88
|19,80