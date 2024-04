Agenda del 22 aprile 2024

Sabato 20/04/2024

Domenica 21/04/2024

Lunedì 22/04/2024

SAP

Whirlpool Corporation

(Teleborsa)

(Teleborsa) -- Un palinsesto di oltre sessanta eventi che a Torino e nel Piemonte coinvolgerà soggetti pubblici, imprese, giovani, artisti e società civile sui temi green, organizzata dal MASE con "Connect4Climate". La manifestazione precederà il G7 Clima, Energia e Ambiente- Castello del Valentino, Torino - L'evento, dal titolo "L'Italia tecnologica motore dell'internazionalizzazione" vuole creare un dialogo tra il Ministero degli Affari Esteri, gli Addetti e gli Esperti delle Ambasciate italiane all'estero e i leader italiani in scienza e innovazione. Interverranno, tra gli altri, i ministri Tajani, Bernini, Pichetto Fratin e il Sottosegretario Bergamotto- In tutto il mondo l'Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra è la più grande manifestazione internazionale dedicata al tema ambientale e una ricorrenza che ne promuove le risorse naturali e la salvaguardia del pianeta- Lubiana - Il Presidente Sergio Mattarella sarà alle Celebrazioni del ventennale dell'adesione slovena all'Unione Europea- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Palma di Maiorca - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, partecipa alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea. Intervento alla Prima sessione- Lussemburgo - Il Consiglio, presieduto dall'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, discuterà dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, del Sudan e della situazione in Medio Oriente10:30 -- Palazzo della Cancelleria, Roma - Evento di presentazione del progetto Generali Act4green e Oasi Gregorina, con esperienza di visita virtuale dell'Oasi Gregorina con visori di Realtà Aumentata. Presente, tra gli altri, il ministro Lollobrigida e Giancarlo Fancel (country manager e CEO di Generali Italia)11:00 -- I bilanci consuntivi dei comuni - Anno 2022 (Dati provvisori)11:30 -- Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano - Lezione aperta del Ministro Raffaele Fitto sul PNRR, per analizzare tutte le opportunità di crescita economica del Paese, grazie al pacchetto di investimenti europei. Interviene, tra gli altri, il rettore dell'Università Cattolica, Franco Anelli12:00 -- Roma - Conferenza stampa di presentazione dei lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Palazzo dei Congressi di Roma. Saranno illustrati gli obiettivi strategici e le scelte architettoniche dei lavori13:15 -- Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, svolgono l'audizione del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari17:30 -- Lezione presidenziale di Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, all'Università di Yale a New Haven, negli Stati Uniti20:30 -- Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, svolgono l'audizione del ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti- Comunicazione BOT Alerion Clean Power - Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 Aton Green Storage - Assemblea: Bilancio Bellini Nautica - Assemblea: Bilancio Cementir - Assemblea: Bilancio Confinvest - Assemblea: Bilancio Cy4Gate - Assemblea: Bilancio Ferretti - Assemblea: Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 FNM - Assemblea: Bilancio Frendy Energy - Assemblea: Bilancio Friulchem - Assemblea: Bilancio Generalfinance - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2024 Italian Design Brand - Assemblea: Bilancio Kruso Kapital - Assemblea: Bilancio Netweek - CDA: Bilancio Prismi - CDA: Bilancio Recordati - Assemblea: Bilancio Saipem - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024 - Comunicato stampa Salcef Group - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023- Risultati di periodo: Q1 2024 Servizi Italia - Assemblea: Bilancio Sogefi - Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Take Off - Assemblea: Bilancio Vantea Smart - CDA: Bilancio Vimi Fasteners - Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo14:30: Indice CFNAI (preced. 0,05 punti)16:00: Fiducia consumatori (atteso -14 punti; preced. -14,9 punti)22-04-2024 08:10