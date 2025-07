Milano-Cortina 2026: svelate le medaglie. Presente Salvini

(Teleborsa)

(Teleborsa) -sede della Giunta Regionale del Veneto,Lo rende noto ilsottolineando che hanno preso parte alla cerimonia numerose autorità istituzionali e sportive. Tra queste, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò e il CEO Andrea Varnier, il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio e il Presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis. Presenti anche numerosi atleti, tra cui la pluri-medagliata paralimpica Francesca Porcellato.Ildue metà che si uniscono, a rappresentare l'incontro tra Milano e Cortina, ma anche il percorso dell'atleta e delle persone che lo hanno sostenuto. Un simbolo potente di connessione, inclusione e riconoscimento reciproco, che riflette i valori condivisi di Olimpiadi e Paralimpiadi.Il valore simbolico delle medaglie trova il suo complemento anche nelle opere in corso di realizzazione per i Giochi, finanziate con 3.3 miliardi di euro dal MIT: infrastrutture che celebrano il genio del design italiano, fondendo innovazione, legame con i territori e impegno collettivo, con l'obiettivo fondamentale di far stare insieme le persone e gli atleti.Nel corso dei Giochi saranno assegnate complessivamente 1.146 medaglie, su 195 eventi: 245 medaglie di ciascun tipo per le Olimpiadi, 137 per le Paralimpiadi. Tutte avranno un diametro di 80 mm e uno spessore di 10 mm. L'oro sarà in argento 999 placcato con 6 grammi di oro 999,9, per un peso totale di 506 grammi; l'argento sarà puro 999 e peserà 500 grammi; il bronzo sarà in rame, da 420 grammi.L'evento di questa mattina segna un nodo simbolicamente cruciale nel percorso verso l'inaugurazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi.Mancano 205 giorni all'inaugurazione dei Giochi Olimpici, con il MIT "in prima linea15-07-2025 18:48