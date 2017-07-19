Dati
            Notizie Teleborsa

            Borse Ue poco mosse, spicca Parigi

            News Image (Teleborsa) - Poco mossa la borsa di Milano in linea con la maggior parte delle borse di Eurolandia, mentre spicca la performance di Parigi.

            Sul fronte macroeconomico, peggiora la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di febbraio 2026. L'indice che misura il sentiment complessivo è sceso a 98,3 punti, rispetto ai 99,3 punti del mese precedente, e risulta sotto i 99,8 punti attesi dagli analisti. Accelera la crescita della massa monetaria M3 nell'Eurozona nel mese di gennaio 2026. La variazione annualizzata dell'aggregato M3, rilevata mensilmente dalla Banca Centrale Europea (BCE), si attesta infatti al 3,3% dal 2,8% del mese precedente, risultando superiore alle attese degli analisti (2,9%).

            Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,18. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 5.174,6 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 64,43 dollari per barile, in forte calo dell'1,51%.

            Aumenta di poco lo spread, che si porta a +60 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,31%.

            Nello scenario borsistico europeo piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,32%, poco mosso Londra, che mostra un +0,13%, e si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dello 0,77%.

            Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 47.233 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 49.928 punti.

            In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,21%); senza direzione il FTSE Italia Star (-0,12%).

            Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, denaro su Nexi, che registra un rialzo del 2,69%.

            Bilancio decisamente positivo per STMicroelectronics, che vanta un progresso del 2,25%.

            Composta Enel, che cresce di un modesto +1,49%.

            Performance modesta per Inwit, che mostra un moderato rialzo dell'1,35%.

            Le più forti vendite, invece, si manifestano su Buzzi, che prosegue le contrattazioni a -3,66%.

            Vendite su Saipem, che registra un ribasso dell'1,94%.

            Seduta negativa per Telecom Italia, che mostra una perdita dell'1,86%.

            Sotto pressione Leonardo, che accusa un calo dell'1,76%.

            Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Pirelli (+2,88%), Comer Industries (+1,61%), Sesa (+1,37%) e SOL (+1,30%).

            Le peggiori performance, invece, si registrano su Cementir, che ottiene -3,58%.

            Scivola Webuild, con un netto svantaggio del 2,15%.

            In rosso Safilo, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,91%.

            Spicca la prestazione negativa di Ferretti, che scende dell'1,85%.

            (Foto: Thomas Dutour / 123RF)

            (Teleborsa) 26-02-2026 11:57

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Cementir Holding 15,76 -2,60 12.24.22 15,50 16,20 16,20
            Leonardo 56,28 -1,12 12.27.12 55,56 58,44 57,50
            Enel 10,132 +1,37 12.27.06 9,997 10,198 10,00
            Saipem 3,446 -1,63 12.27.15 3,396 3,498 3,491
            Sesa 78,55 +2,15 12.25.50 77,10 78,55 77,50
            Inwit 9,025 +1,18 12.24.20 8,845 9,09 8,875
            Telecom Italia 0,6456 -1,65 12.26.57 0,6412 0,6594 0,658
            Pirelli & C 6,512 +1,81 12.26.37 6,282 6,604 6,442
            Sol 50,80 +1,70 12.24.43 50,20 50,80 50,80
            Stmicroelectronics 29,47 +2,08 12.26.55 28,805 29,545 28,87
            Comer Industries 50,40 +1,61 12.09.18 49,10 51,00 50,00
            Nexi 3,381 +3,30 12.26.57 3,264 3,39 3,30
            Ferretti 3,958 -0,80 12.26.23 3,894 4,032 3,98
            Webuild 3,306 -1,43 12.24.50 3,248 3,358 3,338
            Buzzi 47,56 -3,41 12.27.10 47,12 49,46 49,24
            Safilo Group 1,956 -1,81 12.26.34 1,94 1,99 1,97


