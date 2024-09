Vino: Piero Antinori, fatturato 2024 stabile e nessuna acquisizione in vista

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Siracusa, 23 set - Per Antinori stime di fatturato 2024 in linea con il 2023 (245 milioni di euro ndr) e nessuna nuova acquisizione in vista.

'Abbiamo gia' dato', commenta il marchese Piero Antinori, presidente onorario dell'azienda toscana di famiglia, che da piu' di seicento anni porta il suo cognome. L'imprenditore toscano che ha fatto la storia dell'enologia mondiale con prodotti icona come il Tignanello e' a Ortigia,ospite dell'expo che prelude al G7, per ritirare un premio riservato alle eccellenze italiane. Oggi l'azienda Antinori - che il marchese guida, insieme con le figlie - vanta tenute in tutto il mondo e negli ultimi tre anni ha messo a segno due importanti acquisizioni (Jermann e la cantina della Napa Valley Stag's Leap Wine Cellars).

