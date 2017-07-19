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            Iccrea: Pastore, BdM Banca? Nostro interesse e' solo per sportelli -2-

            'Dati a disposizione da pochissimo' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mag - Sul dossier BdM Banca, Pastore aggiunge che i dati sono stati messi a disposizione dal venditore solo da pochissimo tempo e quindi "vedremo quali potrebbero essere gli sportelli, se fosse quella la via di aggiungere quei territori alle Bcc che li presidiano e che hanno patrimonio e organizzazione per portarli avanti, ovviamente con il nostro supporto".

            L'acquisto della spa dovrebbe essere quindi pilotato dalla Popolare di Puglia e Basilicata che assorbirebbe la Direzione generale di Bari e buona parte delle rete di oltre 200 sportelli concentrata in prevalenza in Puglia e in Abruzzo.

            "Qualora Banca Popolare di Puglia e Basilicata portasse avanti questo tipo di progettualita' sarebbe in sintonia con il fatto che potremmo avere territori incrementali" aggiunge.

            Ggz

            (RADIOCOR) 08-05-26 15:45:12 (0520) 5 NNNN

              


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