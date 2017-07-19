Gas: Pichetto, su stoccaggi per inverno 2026-27 non ci sono problemi

'Anche grazie a un aprile mite' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 mag - Sugli stoccaggi devo dire a oggi l'Italia non ha problemi, per l'inverno 26-27 non ha problemi'. Cosi' il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dell'Italia, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo a un evento organizzato da Confagricoltura. 'Abbiamo contrattualizzato oltre il 90% nello stoccaggio del prossimo inverno e addirittura anche la consistenza fisica ha superato il 50% in ragione anche di un aprile che non era piu' cosi' freddo da far accendere i riscaldamenti e non era cosi' caldo da far accendere i condizionatori', ha aggiunto.

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(RADIOCOR) 08-05-26 15:38:31 (0512)ENE,UTY 5 NNNN