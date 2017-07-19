Gas: Monti, se stop guerra Iran domani fino a 1 mese e mezzo per riprogrammare forniture

'Chi trae giovamento sono gli Usa' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 mag - 'Se la guerra in Iran dovesse finire domani ci vorrebbe un mese, un mese e mezzo perche' i produttori possano essere in grado di riprogrammare le forniture'. Lo ha affermato il ceo di Edison, Nicola Monti, intervenendo a un convegno di Confagricoltura. 'Il problema e' che alcuni impianti sono stati bombardati in modo duraturo, riguarda circa il 20% degli impianti. Quindi alla riapertura dello Stretto di Hormuz ci dovremo aspettare un quantitativo di gas minore rispetto al passato', ha aggiunto. Monti ha ricordato che 'solo il 10% del gas che passa dallo Stretto di Hormuz e' dedicato all'Europa. L'Asia e' il continente piu' colpito e questo crea tensioni sul prezzo. Pero' voglio rassicurare che il gas sul mercato si trova, certo a un prezzo piu' alto; e il 90% del gas che oggi c'e' sul mercato proviene dagli Stati Uniti. Chi sta traendo giovamento da questa situazione sono gli Usa'.

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