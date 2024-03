Unidata: utile 2023 cala a 6,7 mln, balzo ricavi a 93,3 mln con Twt

Proposto dividendo da 0,01 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 mar - Unidata, operatore di servizi tlc, cloud e internet of things, ha registrato un utile di 6,7 milioni nell'esercizio 2023, in calo dai 7,5 milioni di un anno fa a causa del significativo incremento degli oneri finanziari dovuto al finanziamento per l'acquisizione del gruppo Twt. Il risultato netto pro forma, che include Twt dall'1 gennaio 2023, e' stato positivo per 7,7 milioni, in crescita rispetto al 2022. L'ebit rettificato e' salito a 14,3 milioni, con un incremento del 33% (15,7 milioni il proforma) e ricavi totali sono aumentati dell'82% a 93,3 milioni (100,7 milioni il proforma).

L'indebitamento finanziario netto a fine 2023 e' pari a 47,9 milioni (9,6 milioni a fine 2022) e comprende il finanziamento stipulato per l'acquisizione ddi Twt. Il cda proporra' all'assemblea di distribuire un dividendo di 0,01 euro per azione.

Per quanto riguarda l'esercizio in corso, la societa' prevede un "incremento della clientela per quanto riguarda l'area retail", la "prosecuzione dell'investimento in Unifiber per la realizzazione di una rete in fibra ottica nelle aree grigie del Lazio" e "l'implementazione delle attivita' del progetto Unitirreno per la realizzazione di un sistema di fibre sottomarine nel mare Tirreno". Inoltre e' prevista la "partecipazione a bandi di gara pubblici con riferimento alla Pubblica Amministrazione ed all'area dell'IoT".

