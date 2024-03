Tod's: con Banca Ifis partner e sponsor del Padiglione Italia alla Biennale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 mar - "Per il terzo anno siamo al fianco de La Biennale di Venezia per valorizzare insieme al Padiglione Italia la straordinaria creativita' contemporanea italiana che non ha eguali nel mondo - ha dichiarato Ernesto Furstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis - Come Banca, impegnata nella promozione e tutela del patrimonio culturale, siamo consapevoli di quanto il partenariato tra pubblico e privato sia fondamentale per dar vita a percorsi alternativi di fruizione dell'arte in grado di coinvolgere nuove fasce della popolazione. Per questo motivo, siamo felici che la nostra collaborazione col Padiglione Italia si estenda anche oltre i confini de La Biennale, accogliendo il suo primo progetto artistico del Public Program all'interno del nostro Parco Internazionale di Scultura'. "Noi facciamo da tanti anni quando e' possibile operazioni, anche tra il pubblico e il privato, per cercare di sostenere progetti importanti, come il restauro del Colosseo e tanti altri - ha osservato il patron di Tod's Diego Della Valle - Con questo ministero abbiamo la possibilita' di fare in modo che il mondo delle imprese tenti di fare quanto e' possibile per sostenere il Paese e il mondo della cultura".

