Lavoro: Brunetta, su sicurezza serve un grande patto sociale che coinvolga tutti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - "Un patto di alto profilo - indica Brunetta - che impegni ogni istituzione e ciascun rappresentante dei corpi intermedi per un immediato agire concordemente almeno su tre punti qualificanti sui quali non e' piu' possibile ormai rimanere timidi: la valutazione dei rischi deve essere imprescindibilmente legata alla individuazione dei pericoli e gli uni e gli altri devono essere immediatamente e in modo semplice resi noti ai lavoratori; nessuna lavoratrice e nessun lavoratore deve iniziare una attivita' lavorativa senza una formazione specifica essenziale sulle caratteristiche di pericolo e di rischio piu' rilevanti nel settore; le istituzioni e le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali, anche tramite gli organismi paritetici, devono assicurare alle aziende, specialmente alle Pmi, l'assistenza e la consulenza necessarie per il miglioramento degli standard di sicurezza nel lavoro. Dal nuovo patto sociale, che dovra' necessariamente tener conto non solo dello sviluppo tecnologico ma anche dell'avvento della intelligenza artificiale, potra' sorgere una spinta verso una maggiore diffusione della cultura della prevenzione, in un contesto di legalita' del lavoro per garantire sicurezza e dignita' alla persona che lavora'.

com-Ale

(RADIOCOR) 28-04-24 10:09:51 (0144) 5 NNNN