Lavoro: Brunetta, su sicurezza serve un grande patto sociale che coinvolga tutti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - 'La sicurezza sul lavoro e' la cartina di tornasole con cui possiamo misurare il livello di benessere e il grado di civilta', di democrazia e di giustizia sociale di una societa'. Un Paese che in un anno conta piu' di mille morti sul lavoro non puo' dirsi un Paese civile. Tragedie come quella nel cantiere edile di Firenze o come quella nella centrale idroelettrica di Suviana, solo per citare gli ultimi due eventi di maggior rilievo e drammaticita', sono inaccettabili, non degne della nostra democrazia, intollerabili in una Repubblica fondata sul lavoro. Le parti sociali, nel sistema delle relazioni di lavoro e della contrattazione collettiva possono dare un contributo fondamentale". Lo afferma il presidente del Cnel Renato Brunetta, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. "Come Cnel abbiamo avviato un percorso di analisi e studio, per arrivare a proporre un disegno di legge in materia nel prossimo autunno, che possa concretamente produrre un quadro regolatorio rinnovato, in grado di spingere verso un rapido miglioramento complessivo delle condizioni di lavoro e a una riduzione del numero di infortuni sul lavoro nel nostro Paese, con particolare riferimento a quelli con esito mortale. Ma serve innanzitutto un nuovo grande patto sociale, che coinvolga tutti, Stato, governo, sindacati, imprese, famiglie e volontariato" esorta.

