Turismo: Coldiretti, 5 mln italiani al rientro dal ponte, domenica da bollino rosso -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - Sono circa quattrocentomila, segnala Coldiretti, gli ospiti che hanno scelto uno dei quasi ventiseimila agriturismi attivi su tutto il territorio nazionale, secondo l'analisi Terranostra Campagna Amica, con la vacanza nel verde che si conferma in cima alle scelte degli italiani, con un'offerta che nel corso degli anni e' diventata sempre piu' varia e qualificata. Un ottimo risultato - rileva la Coldiretti - anche in vista dell'avvio a breve della stagione estiva, ma anche la conferma che il turismo enogastronomico e' ormai diventato una risorsa inestimabile per l'economia nazionale. Basti pensare che la spesa per mangiare, tra pranzi, cene e degustazioni - conclude Coldiretti - rappresenta la voce piu' significativa del budget delle vacanze, per circa 1/3 del totale.

