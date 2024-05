Nhoa: Atlante vince primo bando di Autostrade per 90 punti ricarica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mag - Atlante, societa' del Gruppo Nhoa dedicata alla rete di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, si e' aggiudicata il primo bando di gara in Italia per la progettazione, realizzazione e gestione di oltre 90 punti di ricarica ultra-rapida per veicoli elettrici (EV) di Autostrade per l'Italia. I punti di ricarica saranno collocati in 8 aree di servizio sulle tratte autostradali di competenza di Aspi e il design sara' a firma dello studio internazionale Bertone Design, dotati di pannelli solari e sistemi di accumulo d'energia. Le stazioni, dotate di punti di ricarica ultra-rapida sino a 400kW, saranno distribuite in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle aree di servizio in Lombardia, Veneto, Toscana, Campania e Puglia. Le stazioni integreranno un sistema di riconoscimento per la sosta abusiva dei veicoli a motore termico, illuminazione e segnaletica intelligenti, oltre a connessione wifi, oltre a totem informativi multimediali e un sistema di videosorveglianza 24 ore su 24.

Bla-com

(RADIOCOR) 23-05-24 12:25:04 (0380)INF 5 NNNN